Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Afyonkarahisar’a gönderilen TYT, AYT, YDT ve LGS Hazırlık Test Kitapları Türkiye’de ilk defa Afyonkarahisarlı öğrencilere dağıtıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın farklı sınıf düzeylerinde hazırlattığı 81 ile gönderilen ve ilk Afyonkarahisar’da dağıtılmaya başlanan 217 bin adet test kitabı bugün itibari ile öğrencilerle ulaştı. Sınava girecek öğrencilere hem maddi destek sağlanması hem de soru yapısı olarak rehberlik edecek bu TYT, AYT, YDT ve LGS Test Kitapları Milli Eğitim Bakanlığı soru ekipleri tarafından hazırlandığından sınava girecek öğrenciler için büyük tecrübe edinmelerine fayda sağlayacak.