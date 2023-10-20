Afyonkarahisar’da Ulusal Su Seferberliği Su Verimliliği açılış toplantısı yapıldı.

Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı’nın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Vali Yardımcısı Mehmet Keklik, İlçe Kaymakamları, İl Tarım ve Orman Müdürü Özkan Parlak, ilçe belediye başkanları ve ilgili kurum amirleri katıldı.

Toplantıda açılış konuşmasını yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Özkan Parlak’ın ardından sunum yapan Ziraat Mühendisi Mustafa Gökhan Öğüt il geneli bireysel, tarımsal ve endüstriyel su kullanımı ile ilgili verileri ele alarak su verimliliğine yönelik politika ve yaklaşımların anlatıldığı uygulamalar hakkında bilgi verdi.

Toplantıda su verimliliğine yönelik yol haritası kapsamında kurumlarca gerçekleştirilecek çalışmalar ve uygulamalar hakkında kararlar alındı.