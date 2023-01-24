Afyonkarahisar’da Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü tarafından kış ortasında su kuşu sayımları dürbün ve fotoğraf makinesi objektifleri ile yapıldı.

Afyonkarahisar’da Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü tarafından kış ortasında su kuşu sayımları dürbün ve fotoğraf makinesi objektifleri ile yapıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Bölge Müdürü Şahin Çılgın başkanlığında Afyonkarahisar’da kış ortası su kuşu sayımları gerçekleştirildi. Yapılan sayıma Bölge Müdür Yardımcısı Abdullah Gedil, Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürü Turgut Civri, Afyonkarahisar DKMP Şube Müdürü Selçuk Öcal ve teknik personeller katıldı. Yapılan sayımın ardından Bölge Müdürü Şahin Çılgın bölgede incelemelerde bulundu.