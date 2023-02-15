Afyonkarahisar’da faaliyet gösteren ve deprem bölgesine yardım gönderen sivil toplum kuruluşları Fuar Alanı Deprem Yardım Toplama Merkezi’nde ortak basın açıklaması yaptı.

Afyonkarahisar’da faaliyet gösteren ve deprem bölgesine yardım gönderen sivil toplum kuruluşları Fuar Alanı Deprem Yardım Toplama Merkezi’nde ortak basın açıklaması yaptı.

Açıklamada, toplanan yardımlarla ilgili bilgilendirme yapıldı. İhtiyaç listesinin açıklandığı basın toplantısında, yardım etmek isteyen kişilerin ne şekilde ve hangi kuruluşlara yardım sağlaması konusunda ortak açıklamalarda bulunuldu. Türk Kızılay Afyonkarahisar Şube Başkanı Mehmet Yakın yaptığı açıklamada, destek veren tüm vatandaşlara teşekkür ederek, ihtiyaç listesinin sürekli olarak değiştiğini söyledi. Yakın konuşmasına şöyle devam etti: “Afyonkarahisar’daki yardımlaşma dernekleri olarak AFAD’ın önderliğinde çalışmalarımızı hızla başlattık. Valimizin önderliğinde yardım kampanyaları düzenliyoruz. Tabi, bunların tamamı AFAD’ın organizasyonunda gerçekleştiriliyor. Valiliğimiz belirlediği noktalarda toplama merkezlerimiz kuruldu. Bizim gelen yardımlarımızın tamamını buraya yönlendiriyoruz. Burada valiliğimizin organizasyonunda yarımları organize ederek deprem bölgesine gönderiyoruz. Bir düzen ve koordinasyon içerisinde gönderiyoruz. Depremdeki yaralar sarıldıkça depremzedeler ilimize gelmeye başladı. Şuanda da ilimize gelen depremzedelerin ihtiyaçlarını giderme adına koordinasyon içindeyiz. Tabi depremzedelerimizin birçok ihtiyacı var. Bunların barınma ihtiyacı devletimiz tarafından karşılanıyor.”

Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Fatih Okyar, Afyon Sosyal Yaşamı Geliştirme Derneği Başkanı Nilgün Seçen, Yarım Elma Derneği Başkanı Erol Öztürk ve İyilik Hareketi Derneği Başkanı Özgür Sepin de bir konuşma yaparak deprem bölgesine yardımların devam etmesi konusunda ortak çağrıda bulundu.