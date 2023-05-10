Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, kısa adı STEM olan çocuklar için eğlen ve bilim atölyesi’nin açılışını gerçekleştirdi.

STEM Atölyesi’nde öğretmen ve öğrencilere yönelik STEM eğitimleri, bilgisayarsız kodlama, robotik kodlama, akıl ve zekâ oyunları gibi birçok alanda eğitimler verilecek. Ayrıca STEM Atölyesinde öğretmen ve öğrencilerin günlük hayat problemlerine çözüm bulabilecekleri, öğrencilerin işbirlikçi çalışmalar yapabileceği alanlar bulunuyor. Üretim, etkileşim, sunum, araştırma, işbirliği ve geliştirme gibi 6 alandan oluşan STEM Atölyesi öğrencilerin ve öğretmenlerin yenilikçi teknolojiler ve aktif öğrenme uygulamalarıyla 21. Yüzyıl becerilerini geliştirmelerini desteklemek için oluşturuldu.