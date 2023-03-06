Afyonkarahisar’da okul sporları karşılaşmaları bugün düzenlenen tenis müsabakaları ile başladı.

Afyonkarahisar’da okul sporları karşılaşmaları bugün düzenlenen tenis müsabakaları ile başladı.

Okul sporları kapsamında 6-10 Mart tarihleri arasında Kocatepe Spor Kompleksinde; atletizm, muay thai, tenis ve ragbi müsabakaları düzenlenecek. Okul sporları müsabakaları genç erkekler ve genç kızlar tenis karşılaşmasıyla başladı. Afyonkarahisar Kocatepe Spor Kompleksinde; 8-9-10 Mart tarihlerinde yıldızlar tenis müsabakası, 9-10 Mart tarihlerinde atletizm ve muay thai karşılaşmaları son olarak 10 Mart tarihinde ise ragbi müsabakası düzenlenecek. Müsabakalar neticesinde başarı gösteren takımlar grup müsabakalarında Afyonkarahisar’ı temsil etmeye hak kazanacak.