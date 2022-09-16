Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarının ve TOKİ tarafından Afyonkarahisar için yapılacak konut projelerinin resmi internet sitelerinde yayınlanmasıyla birlikte başvuru için kamu bankaları önünde gelen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarının ve TOKİ tarafından Afyonkarahisar için yapılacak konut projelerinin resmi internet sitelerinde yayınlanmasıyla birlikte başvuru için kamu bankaları önünde gelen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu

TOKİ tarafından gerçekleştirilecek Türkiye’nin en büyük sosyal konut projesinin başvuruları başladı. Ev sahibi olmak isteyenler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdesinin ardından kamu bankalarının açılış saatlerinden önce şubelerin önüne gelerek uzun kuyruklar oluşturdu. Afyonkarahisar’da Vatandaşların yoğun talebi üzerine oluşan kuyrukta vatandaşlar dakikalarca bekledi.

Kimi vatandaşlar kuyrukta yer aldıktan sonra mobil sistem ve e-Devlet üzerinden başvurusunu kuyrukta yaparken, kimi vatandaşlar ise evraklarını kuyrukta yere çökerek yardımlaşarak doldurdu.

Afyonkarahisar’da 2540 konut yapılacağı bildirilirken bunun 191 adedi kent merkezine, diğerleri ise 17 ilçeye inşa edilecek.

Afyonkarahisar merkezinde ve ilçelerinde yapılacak sosyal konutların proje fiyatları ve satış fiyatları listeler halinde vatandaşların tercihine bırakıldı. Vatandaşlar hem 2+1 hem de 3+1 daireleri banka başvurusu öncesi e-Devlet üzerinden tercih etti.