Kış mevsiminin iyiden iyiye hissedilmeye başlandığı Afyonkarahisar’da sisli hava etkili oldu.

Kış mevsiminin iyiden iyiye hissedilmeye başlandığı Afyonkarahisar’da sisli hava etkili oldu.

Kentte hava sıcaklıklarının bir anda düşmesi ile olumsuz hava şartları da etkili oldu. Gece geç saatlerde başlayan sisli hava sabah saatlerinde etkisini arttırdı. Afyonkarahisar’ı sabah saatlerinde etkisini altına alan yoğun sis hayatı olumsuz etkilerken araç sürücülerine de zor anlar yaşattı. Bazı bölgelerde görüş mesafesinin yaklaşık 20 metreye kadar düştüğü kentte polis de araç sürücülerine uyarılarda bulundu. Sis nedeniyle birçok araç sürücüsü ve yayalar ise trafikte ilerlemekte güçlük çekti.