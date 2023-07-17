Yurt genelinde yaşanan sıcak hava dalgasından Afyonkarahisar’da etkilenirken, kentte 32 dereceye kadar çıkan sıcaklıklar vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Son yılların en sıcak günlerinin yaşandığı Afyonkarahisar’da termometreler 30 dereceleri aştı. Artan sıcaklıklardan dolayı vatandaşlar gölgelik alan bulmak için adeta köşe kapmaca oynadı. Park ve bahçelerde bankların mevcut yerlerinden kaldırılıp gölgelik alan için ağaç altlarına taşındığı gözlendi.

Bazı vatandaşlar sıcak havanın mevsimine göre normal olduğunu söylerken bazı vatandaşlar ise Afyonkarahisar’da bu kadar yüksek sıcaklık derecelerine nadir rastladıklarını kaydederek, sıcaklıktan dert yandılar.

Öte yandan, meteorolojik verilerek göre sıcak hava dalgasının kentte hafta boyunca devam etmesi bekleniyor.