Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri “Siberay” programı çerçevesinde öğrencilerle bir araya gelerek güvenli ve bilinçli internet kullanımı, siber zorbalık, teknoloji bağımlılığı ve dijital okur yazarlık konularında bilgilendirme yaptı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri “Siberay” programı çerçevesinde öğrencilerle buluşmaya devam ediyor. Bu çerçevede siber Suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılması amacıyla ekipler 416 öğrenci ve 26 öğretmen ile bir araya geldi. Yapılan faaliyette bilinçli internet kullanımı, siber zorbalık, teknoloji bağımlılığı ve dijital okur yazarlık konularında bilgilendirmeler yapıldı. Toplantı sonunda merak edilen sorula ekipler tarafından cevaplandı.