Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı öncülüğünde gerçekleştirilen asayiş toplantısında kış mevsiminde özellikle trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla yapılması gerekenler masaya yatırıldı.

Toplantı Vali Yiğitbaşı başkanlığında gerçekleştirildi. Vali Yardımcısı Mehmet Keklik, İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay ve İl Jandarma Komutanı Albay Tolga Yağan’ın katılımıyla asayiş toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda kış mevsimi ile birlikte trafik güvenliği başta olmak üzere vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması noktasında ele alınacak tedbirler masaya yatırıldı. Toplantıda konuşan Vali Yiğitbaşı vatandaşlarının huzur ve güvenliğinin sağlanması noktasında emniyet ve jandarma teşkilatının 7 gün 24 saat esasına göre hizmet verdiğini belirtti.