Afyonkarahisar’da, Cumhurbaşkanlığı seçimi ve havanın da yağışlı olmasının etkisi ile normal günlerde hınca hınç dolu olan bölgeler boş kaldı.

Kent merkezinde hafta sonları ve normal günlerde insan kalabalığının oldukça fazla olduğu Uzun Çarşı, Sevgi Yolu ve Anırpark gibi alanlar seçim dolayısı ile bomboş kaldı. Adeta ‘incin top oynadı’ değiminin resmi gibi olan bölgelerde sokak ve caddeler boş kaldı. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda oylarını kullanan vatandaşlar hafta sonunu fırsat bilip evlerinde zaman geçirmeyi tercih etti. Bazı vatandaşlar bu durumun nedenini seçime bağlarken aynı zamanda hafta sonu olmasından kaynaklı olarak aileleri ile zaman geçirdiklerini belirttiler. Seçimle birlikte havada yağışlı olunca sokakla ve caddeler iyice tenhalaştı.