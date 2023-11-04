Afyonkarahisar’da jandarma tarafından başlatılan ve traktörlerin karıştığı trafik kazalarının önüne geçilmesi amacıyla yapılan ‘Reflektör Tak Görünür Ol’ projesi devam ediyor. Proje çerçevesinde Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı jandarma trafik timleri tarafından Çayırbağ beldesinde sürücülere yönelik bilgilendirme yapıldı. Gerçekleştirilen programda reflektörleri olmayan veya özelliğini yitirmiş durumda bulunan toplam 15 traktör römorkuna yeni reflektör takıldı. Proje ile traktörlerin karıştığı ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarına engel olmak, ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi hedefleniyor.