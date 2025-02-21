Olumsuz hava şartlarının devam ettiği Afyonkarahisar’da rakımı yüksek bir çok bölge yağan kar sonrası beyaza bürünürken, ayrıca bazı ilçelerde de taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Hava sıcaklığının eksi 5 derecelere kadar düştüğü Afyonkarahisar’da bazı ilçelerde kar yağışı yaşandı. Bolvadin ilçesinde rakımı yüksek bölgelerden Kemerkaya köyü kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı. Köyün kar altındaki görüntüsü ise kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

Öte yandan, kentin bazı ilçelerinde kar yağışı ve buzlanmadan dolayı taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildi.