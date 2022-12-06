Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde "Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü" çerçevesinde Protokol Yürütme Kurulu (PYK) toplantısı yapıldı.

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde "Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü" çerçevesinde Protokol Yürütme Kurulu (PYK) toplantısı yapıldı.

Toplantıda; 2022-2023 eğitim öğretim yılı 1.dönem genel değerlendirilmesi, Afyonkarahisar Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğünün Ar- Ge Merkezi Okul olması ve döner sermaye çalışmalarının değerlendirilmesiyle ilgili gündem maddeleri görüşüldü. Toplantı, iyi dilek ve temennilerle sona erdi.