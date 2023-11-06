Afyonkarahisar’da şeker pancarı hasadı devam ederken, makine olmayan bölgelerde pancarların sökümü el ile gerçekleştiriliyor.

Türkiye’de şeker pancarı üretiminde önemli bir yere sahip olan Afyonkarahisar’da pancar hasadı devam ediyor. Sökümü yapılan pancarlar bölgedeki şeker fabrikasına gönderilirken, kentte bu yıl rekoltenin iyi olduğu belirtildi. Kentte bu yıl en çok ekimi yapılan ürünlerden birisi olan şeker pancarında hasat büyük bir hızla devam ederken, Çobanlar ilçesine bağlı Kocaöz beldesinde de şeker pancarı sökümü makineler tarafından değil işçiler tarafından eski usul diye adlandırılan elle yapılıyor. Toplanan pancarlar ardından belirlenen bölgelerde toplanıp daha sonra nakliye araçları ile fabrikaya gönderiliyor. Tarlada çalışan işçilerden Sultan Akgün sezonun iyi geçtiğiniz kaydederek, “Söküm sezonu başladı ve pancarlarımızı söküyoruz. Söktüğümüz pancarla fabrikaya götürülüyor ve ben de çalıştığımla evimin bütçesine katkıda sağlayıp, geçindiriyorum” dedi.

Öte yandan, pancar söküm sezonunun ay sonuna kadar devam edeceği öğrenildi.