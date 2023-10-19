Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından özel okullara yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen toplantıya Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mevlüt Çınar ile özel okul müdürleri ve yetkilileri katıldı. Özel Öğretim Kurumları Şubesinden sorumlu İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mevlüt Çınar tarafından özel öğretim kurumları yönetmeliği iş ve işlemleri hakkında bilgi verildi. Toplantıda özel okul müdürleri ve yetkilileri ile fikir alışverişinde bulunularak, eğitim öğretim faaliyetleri, sportif ve kültürel faaliyetler ile diğer gündem maddeleri görüşüldü. Toplantı, özel okul müdürleri ile yetkilileri tarafından sorulan soruların cevaplandırılması, iyi dilek ve temennilerde bulunulması ile sona erdi.