Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde gençlerin katılımı ile orman temizliği yapıldı.

"Orman benim" kampanyası çerçevesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinasyonunda, Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğiyle ‘ormanlar için el ele veriyoruz’ etkinliği düzenlendi. Gençlerin katılımı ile 81 ilde eş zamanlı orman temizliği yapıldı. Yapılan etkinlikte gençlerin çevreye olan duyarlılığını artırmak, orman yangınlarının önüne geçmek ve sürdürülebilir çevre bilincini güçlendirme hedeflendi.