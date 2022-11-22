Afyonkarahisar’da polis tarafından gerçekleştirilen ‘Çocuk ve Gençlerin Korunmasına yönelik Okul Çevreleri Denetim Uygulaması’nda 112 okulun çevresinde denetim yapılırken, 826 kişinin ise GBT sorgulaması yapıldı.

Afyonkarahisar’da polis tarafından gerçekleştirilen ‘Çocuk ve Gençlerin Korunmasına yönelik Okul Çevreleri Denetim Uygulaması’nda 112 okulun çevresinde denetim yapılırken, 826 kişinin ise GBT sorgulaması yapıldı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kent merkezi ve ilçelerde Çocuk ve Gençlerin Korunmasına yönelik Okul Çevreleri Denetim Uygulaması gerçekleştirildi. Yaklaşık 1o saat süren denetimde 112 okul çevresi, 7 metruk bina, cafe, internet kafe, kahvehane ile tütün ve alkol satışı yapan iş yerleri kontrolde edildi. Denetimde ayrıca 826 kişinin ise Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.

Yapılan denetimde suç ya da suç unsuruna rastlanmadığı belirtildi.