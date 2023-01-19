Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen Okul Sporları faaliyet programında yer alan Hentbol Yıldız Erkek ve Kız Müsabakaları Tınaztepe Spor Salonunda tamamlandı. Erkeklerde Mareşal Fevzi Çakmak Ortaokulu, kızlarda ise Işıklar Şeker Ortaokulu birinci oldu.

Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen Okul Sporları faaliyet programında yer alan Hentbol Yıldız Erkek ve Kız Müsabakaları Tınaztepe Spor Salonunda tamamlandı. Erkeklerde Mareşal Fevzi Çakmak Ortaokulu, kızlarda ise Işıklar Şeker Ortaokulu birinci oldu.

Okul Sporları karşılaşmaları farklı spor branşlarda devam ediyor. Yıldız kızlarda; Işıklar Şeker Ortaokulu birinci, Huriye Aşkar Ortaokulu ikinci, Şehit Mustafa Sezer Ortaokulu üçüncü, Köprülü Şehit Ramiz Demir Ortaokulu dördüncü oldu. Erkeklerde; Mareşal Fevzi Çakmak Ortaokulu birinci, Şehit Sami Çiftçi İmam Hatip Ortaokulu ikinci, Hocalar Şehit Ahmet Sarıdaş Yatılı Bölge Ortaokulu üçüncü, Abdurrahim Mısri Ortaokulu ise dördüncü oldu.

Müsabakalar sonucunda düzenlenen ödül töreni ile derece elde eden takımlara kupa ve madalyaları; Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen, Gençlik Hizmetleri Müdürü Ahmet Ertürk ve Okul Sporları Şube Müdürü Adil Kamberoğlu tarafından verildi.

Okul Sporlarında mücadelelerin tüm hızıyla sürdüğünü vurgulayan Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, "Hentbol yıldızlar erkeklerde ve kızlarda toplamda 15 takımın final müsabakaları bitti. Çocuklarımıza ödüllerini verdik. Bu anlamda emeği geçen beden eğitimi öğretmenleri, antrenör arkadaşlar ve mesai arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Afyonda hentbol bir marka olacak. Çünkü şuan ki genç yeteneklerde onu gördük, İnşallah hentbol branşı da tarafımızdan müdürlük olarak destekleyeceğimiz branşlar arasında. Çünkü o yeteneği çok rahat görebiliyoruz. Dolayısıyla Afyon bir spor şehri, spor kenti olmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.