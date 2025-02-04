Afyonkarahisar genelindeki tüm okul kantinleri ve yemekhane çalışanlarına yönelik Hijyen Kuralları Yönetmeliği çerçevesinde hijyen eğitimi düzenlendi.

Okul kantinlerinde çalışanların hijyen eğitimi ve hijyen belgesi almalarının yasal bir gereklilik olduğu kadar aynı zamanda öğrenci sağlığını koruma açısından da kritik bir adım olduğunu belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Özkan Parlak, "Öğrencilerimizin sağlıklı ve güvenli bir şekilde beslenmesini sağlamak amacıyla Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda gıda güvenliği ve hijyen standartlarının en üst düzeyde tutulmasını hedefliyoruz. Hijyen eğitimi bu standartları sağlamak için atılması gereken ilk adımlardan biriydi. Bizler de ilk adımı attık ve bu kapsamda ilimiz genelinde 152 kişiye hijyen eğitimi verildi" dedi.

Parlak, eğitime katılanlara hijyen belgesi verileceğini öğrenci ve personelin sağlığının korunması adına eğitim ve denetim çalışmalarının devam edileceğini söyledi.

Uzmanlar tarafından, gıda hijyeni, çapraz bulaşma riskleri, temizlik ve sanitasyon uygulamaları, sağlıklı saklama koşulları gibi konularda bilgilendirmeler yapıldı.