Afyonkarahisar’da eğitim ve öğretimin başlamasıyla birlikte emniyet ekipleri okul girişleri ve çevresinde güvenlik önemlerini arttırdı.

Afyonkarahisar’da eğitim ve öğretimin başlamasıyla birlikte emniyet ekipleri okul girişleri ve çevresinde güvenlik önemlerini arttırdı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 12 Eylül’de eğitim ve öğretimin başlamasıyla kent genelinde "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri Denetim Uygulaması" çerçevesinde okul giriş ve çıkışları ile okul çevresinde güvenlik tedbirleri arttırıldı.

Okul saatleri boyunca tedbiri arttıran ekiplerin okul giriş ve çıkış saatlerinde ise her bir okula ekipler halinde önlemler alındı. Ekipler, denetimlerde 938 okul çevresi, 215 park ve bahçe, 53 metruk bina ile 352 iş yerini kontrol etti. Polis ekipleri, 2 bin 100 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sisteminde sorgusu yapıldı. Denetimlerde, haklarında araması bulunan 3 kişi yakalanırken okul çevresindeki uygulamaların süreceği belirtildi.