Anadolu Mektebi Yazar Okumaları projesi çerçevesinde Afyonkarahisar Kız İmam Hatip Lisesi’nde ’Mustafa Kutlu’ paneli düzenlendi.

Okulda, projeye 11 öğrenci katıldı. Kitap ve denemeleriyle tanınan Mustafa Kutlu’nun 17 eserini okuyan öğrenciler okudukları kitabı yazarak değerlendirdi. Panelde “Kutlu’nun Eserlerinde Toplum Hayatında Dinin Yeri”, “Kutlu’nun Eserlerinde Mazlumlar ve Genel Özellikleri”, “ Mustafa Kutlu’ da İyi İnsan Modeli “ ve “ Mustafa Kutlu ‘da Toprağa Dönüş” konuları işlendi. Panelde, Afyon Kocatepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Cüneyt Akın ve Doç. Dr. Mehmet Özger konuşma yaptı.