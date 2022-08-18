Afyonkarahisar’ın İscehisar ilçesinde kurulan bir mermer fabrikasının açılışi düzenlenen törenle gerçekleşti.

Afyonkarahisar’ın İscehisar ilçesinde kurulan bir mermer fabrikasının açılışi düzenlenen törenle gerçekleşti.

Törene katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yaptığı konuşmada, 2021 yılında temeli atılan fabrika yatırımının 2022 yılında faaliyete geçtiğini anımsatarak, ”40 milyon TL’lik bir yatırımla Türkiye’deki en teknolojik ve katma değerli mermer tesislerinden bir tanesinin açılışını yapacağız. Mermer ihracatı konusunda Afyonkarahisar önemli bir yere sahiptir. Burada yerin altında boş yatan mermer yatakları artık ekonomiye kazandırılıyor. Bu firma üretiminin yaklaşık yüzde 90’nını ihraç ediyor. Ülkeye döviz kazandırıyor. Eskiden bu halde gönderdiğimiz mermerleri artık işleyip katma değerli hale getirip gönderiyoruz satıyoruz. İşte bu tesis onlardan bir tanesi” dedi.

Daha sonra konuşan iş adamı Remzi Özcan ise, 40 milyon TL’ye mal olan fabrikada mevcut 400 çalışana ilave olarak 100 çalışanın daha istihdam edileceğini dile getirdi.

Törene, Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, milletvekilleri ve belediye başkanları ile protokol üyeleri katıldı.