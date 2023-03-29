Afyonkarahisar’da sabaha karşı başlayan kar yağışı etkisini yer yer sürdürürken, beyaza bürünen kent sakinleri önceki yılları düşündüklerinde bu yağışa şaşırmadıklarını ifade ettiler.

Sabaha karşı etkisini arttıran kar yağışı sonrası kent adeta beyaz gelinliğini giyindi. Ağaçların ve araçların karla kaplandığı kette çiçek açan meyve ağaçları ise kar altında güzel bir manzara oluşturdu. Yağışla birlikte sokağa çıkan vatandaşların dolaplarına kaldırdıkları kışlık giysilerini tekrar giyindikleri gözlendi.

Kent sakinlerinden Ahmet Arslan, mart ayında yağan karın kendileri içi sürpriz olmadığını ifade ederek, “Kar yağışını hep bekliyorduk o da geldi. Barajlarımız dolacak ve kuraklığa iyi gelecek, bereket gelecek. Eskiden mart ayında daha fazla yağardı ve ‘Mart kapıdan baktırır kazma, kürek yaktırır’ derlerdi. Çok şükür Rabbime kar yağışı geldi ve iyi oldu” diye konuştu.