Afyon Kocatepe Üniversitesi tarafından üretilen manda sütlü dondurmalar için marka tescili yapıldı. AKÜDO markasıyla piyasaya manda sütlü dondurma sunan AKÜ Gıda Kontrol Uygulama ve Araştırma Merkezi, günlük üretim hacmini artırmayı hedefliyor.

Afyon Kocatepe Üniversitesi tarafından üretilen manda sütlü dondurmalar için marka tescili yapıldı. AKÜDO markasıyla piyasaya manda sütlü dondurma sunan AKÜ Gıda Kontrol Uygulama ve Araştırma Merkezi, günlük üretim hacmini artırmayı hedefliyor.

AKÜ Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Kılıç’ın öncülüğünde öğrencilerin de katkılarıyla manda sütünden katkısız dondurma üretiliyor. Hiçbir katkı maddesi ve aroma kullanılmadan üretilen dondurmalarda gerçek meyveler kullanılıyor.

Faydaları saymakla bitmeyen manda sütü ile yapılan dondurmalar, rengini ve tadını meyvelerden alıyor. Üretim aşamalarını öğrencileri ile birlikte gerçekleştiren Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Kılıç, talebin yoğun olduğunu ve markalaşan dondurmanın üretim hacminin de artacağını söyledi.

Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Kılıç, manda sütlü dondurmanın markalaşma sürecini şöyle anlattı:

“Ürettiğimiz dondurma manda sütünden üretiliyor. Yaklaşık 2019 yılında başladık. Günlük üretim kapasitemiz şuan 50 kilogram. Bundan sonraki süreçte yeni dönemde şuan sadece kampüs içinde satışımız var ama şehir merkezinde de bir satış bürosu açmayı düşünüyoruz ve üretimimizi de artırmayı düşünüyoruz 150 kilogram barem civarında. Üretimimizde Afyonumuzun en önemli kaynaklarından biri ‘beyaz altın’ olarak nitelendirdiğimiz manda sütünü kullanıyoruz. Gerek besleyici özelliği gerekse de içerisindeki besin özellikleri oldukça zengin olduğu için yani katılan her ürüne farklı bir lezzet farklı bir zenginlik katıyor. Manda sütünün dondurma olarak değerlendirilmesi hususunda bu şekilde bir üretim yoluna girdik.

Hiçbir katkı maddesi kullanılmadan üretilen AKÜDO dondurmalarını ‘Afyon tipi dondurma’ olarak nitelendiren Kılıç, şöyle devam etti:

“İçerisinde herhangi bir katkı bulunmuyor. Ana bileşenlerimiz zaten manda sütümüz, orijinal yerli salebimiz, şeker ve süt tozu kullanıyoruz. Diğer renklendirici ve aroma ilave etmiyoruz. Meyveli üretimlerde meyvenin kendisini ilave ediyoruz. İşte kuru incirli dondurma üretimimizde kuru inciri, muzlu dondurma üretimimizde muzun kendisini ilave ederek üretimimizi yapmaya çalışıyoruz. Geleneksel yöntemlerle Afyon tipi dondurma dediğimiz manda sütlü dondurmanın üretimini yapmaya çalışıyoruz.”

Kılıç, Afyonkarahisar’ın gastronomi kenti olması sebebiyle manda sütlü dondurmanın da katma değer sağlayan bir üretim olduğunu söyleyerek şöyle devam etti:

“Burada ayrıca Afyonumuz bilindiği üzere gıda ve gastronomi şehri. Birçok et üretim ve işleme tesislerimiz var. Yumurta noktasında ülkemizin büyük bir ihtiyacını karşılıyor. Yaklaşık yüzde 30 -40’lık bir üretim söz konusu. Gerek şekerleme noktasında gerekse de diğer manda sütünden üretilen kaymak noktasında Afyon, ülkemizin lokomotifi konumunda. Öğrencilerimizin sadece teorik uygulaması dışında pratik noktada da küçük bir işletmede neler üretiliyor, neler yapılıyor konusunda tecrübe kazanmasını sağlıyoruz.”