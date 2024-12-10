Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Sultandağı’nda yaptığı operasyonda litrelerce farklı türlerde kaçak sahte alkol ele geçirdi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılıkla mücadelesini sürdürüyor. Bu çerçevede ekipler, Sultandağı ilçesine bağlı Dereçine beldesinde A.B. isimli şahsın ikametinde sahte alkol imal ederek sattığı yönünde bilgi elde etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, adli makamlardan alınan arama kararına istinaden şüphelinin ikametinde arama yaptı. Yapılan aramada, 107 litre sahte kaçak şarap, 16 litre sahte kaçak viski, 5 litre sahte kaçak rakı, 3 adet alkol yapım kiti, 1 adet kurusıkı tabanca, sahte kaçak alkol imalatında kullanılan muhtelif malzemeler ele geçirdi. Meydana gelen olayla ilgili adli tahkikata başlatıldı.