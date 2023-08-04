Kur’an kurslarına katılımı artırmak, hafızlık eğitimini ve Kur’an-ı Kerim’i yüzünden güzel okumayı teşvik etmek amacıyla, kurslarda hafızlık eğitimi alan öğrenciler arasında, ’Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim’i Yüzünden Güzel Okuma Yarışması’ il birinciliği seçimi yapıldı.

Miftah Kur’an Kursunda gerçekleştirilen yarışmalarda, hafızlık dalı erkek öğrenciler kategorisinde İhsaniye Gazlıgöl Fatih Yatılı Kur’an Kursu öğrencisi İsmail Mert Kabayel, kız öğrenciler kategorisinde Şuhut Emine Erdoğan Kız Kur’an Kursu öğrencisi Hilal Karanfil birinci oldu. Kur’an-ı Kerim’i Yüzünden Güzel Okuma dalı erkek öğrenciler kategorisinde Merkez Sahipata Kur’an Kursu öğrencisi Yusuf Çevik, kız öğrenciler kategorisinde ise Merkez Altınoluk Metin Yurter Kız Kur’an Kursu öğrencisi Gülsüm Kardaş, birinci oldu. Yarışmaya katılan tüm öğrencilerin ödüllendirildiği yarışma finalinde dereceye girenlerin ödülleri, İl Müftüsü Sinan Kazancı ve İl Müftü yardımcısı Mevlüt Şahiner tarafından verildi.