Ülke geneli gerçekleştirilen ‘Kumar, Tombala, Oyun Makineleri ve Yasa Dışı Bahis Uygulaması’ Afyonkarahisar’da da yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 33 ekip ve 86 personelin katıldığı uygulamada 92 iş yerinde denetim yapılırken, 696 kişinin ise Genel Bilgi Taraması (GBT) üzerinden kimlik sorgulamaları yapıldı. Denetim sonrasında kurallara uymadıkları belirlen 3 iş yeri sahibi hakkında işlem yapıldı.

Afyonkarahisar’da polis tarafından gerçekleştirilen ‘Kumar, Tombala, Oyun Makineleri ve Yasa Dışı Bahis Uygulaması’nda 3 iş yeri sahibi hakkında işlem yapıldı.

(ÖZEL) Oğlu iyi niyetinin kurbanı olan baba Zeki Taş İHA’ya konuştu:

(ÖZEL) Oğlu iyi niyetinin kurbanı olan baba Zeki Taş İHA’ya konuştu:

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