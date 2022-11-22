AKSAM Türk Sanat Müziği Topluluğu tarafından birbirinden seçkin eserlerin seslendirildiği ‘Hazân Şarkıları’ konseri, gönüllere nakşedilen nağmeleri ile sanatseverlere eşsiz bir akşam yaşattı.

AKSAM Türk Sanat Müziği Topluluğu tarafından birbirinden seçkin eserlerin seslendirildiği ‘Hazân Şarkıları’ konseri, gönüllere nakşedilen nağmeleri ile sanatseverlere eşsiz bir akşam yaşattı.

AKSAM Türk Sanat Müziği Topluluğu tarafından birbirinden seçkin eserlerin seslendirildiği Hazan Şarkıları konseri, gönüllere nakşedilen nağmeleri ile sanatseverlere güzel bir gece yaşattı. Aksam Genel Koordinatörü ve Türk Sanat Müziği Topluluğu Şefi Öğr. Gör. Yunus Emre Uğur; “2013 yılından itibaren Afyonkarahisar’da birbirinden farklı tematik konulardan oluşturdukları konserlerle Afyonkarahisarlı sanatseverlerin karşısına çıktıklarını, bu yıl da birbirinden farklı alanlarda nitelikli çalışmaları Afyonkarahisarlı hemşerilerimizle buluşturmanın mutluluğunu yaşayacağız. Kadrosunda hemen her yaştan 70’den fazla Türk Sanat Müziği sevdalısının olduğu bu topluluğun yıl içerisinde yaklaşık 3 konser planlıyoruz” dedi.