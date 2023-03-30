Afyonkarahisar’da ’Küçük Erkek Ve Kız Basketbol’ müsabakaları sona erdi. Erkeklerde özel bir kolej, kızlarda ise Yunus Emre Ortaokulu şampiyon oldu.

Afyonkarahisar’da Okul Sporları çerçevesinde müsabakalar sürdürüyor. Tınaztepe Spor Salonunda oynanan küçükler basketbol müsabakaları heyecan dolu anlara sahne oldu. Erkeklerde iki kolejin karşı karşıya geldiği karşılaşmada maç 65-52 sona erdi. Kızlarda ise Yunus Emre Ortaokulu, Hoca Ahmet Yesevi Ortaokulu’nu 28-19 yenerek şampiyon oldu.

Final maçlarının tamamlanmasıyla birlikte düzenlenen ödül töreni ile sporculara kupa ve madalyalarını; Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen ve Okul Sporları Şube Müdürü Adil Kamberoğlu takdim etti.