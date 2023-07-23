Afyonkarahisar’da Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın (KPSS) 10.15’te başlayan ilk oturumu tamamlanırken, öğleden sonraki ikinci oturum heyecanı sürüyor.

KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumları saat 10.15 itibari ile başlarken, 12.30’da sona erdi. Öğleden sonra 14.30’da başlayan Eğitim Bilimleri sınavı ise sürüyor. Adaylara Genel Yetenek’te 60, Genel Kütür oturumunda ise 60 soru yöneltildi. 130 dakika içinde 120 soru çözen adayların aileleri de dışarda heyecanla çocuklarını bekledi. Eğitim Bilimleri oturumunda ise adaylara 80 soru için 100 dakika süre tanındı.