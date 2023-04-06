Afyonakrahisar’da korfbol müsabakaları Çiğiltepe Spor Salonunda tamamlandı. Karşılaşmalar neticesinde dereceye giren takımlar madalya ve kupalarını aldı.

Erkek ve kadınların birlikte oynadığı tek takım sporu olan Korfbol Okul Sporları çerçevesinde Afyonkarahisar’da düzenlendi. Müsabakalar sonucunda yıldızlar karmada Hacı Ahmet Özsoy Ortaokulu birinci, Mareşal Fevzi Çakmak Ortaokulu ikinci, Kocatepe Ortaokulu üçüncü oldu. Gençler A Karmada ise Spor Lisesi birinci, Atatürk Anadolu Lisesi ise ikinci oldu.

Final maçlarının tamamlanmasıyla birlikte dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları; Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ve Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen ve Okul Sporları Şube Müdürü Adil Kamberoğlu tarafından verildi.