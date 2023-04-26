Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yürüttüğü KODAFYON projesi çerçevesinde Sinanpaşa ilçesindeki Yıldız Özer KODAFYON ve Sanat Atölyesi’nin açılışını gerçekleştirdi.

Açılışa Vali Yiğitbaşı’nın yanı sıra Vali Yardımcısı Kübra Teymur ve vatandaşları katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan program açılış konuşmalarıyla devam etti. Vali Yiğitbaşı yaptığı konuşmada, haftanın yedi gün açık olacak merkezde öğrencilerin kodlamadan, müziğe kadar birçok alanda eğitim göreceğini söyledi. Türkiye’de böyle bir örnek atölyenin olmadığını dile getiren Yiğitbaşı, birçok öğrencinin bu merkezden yetişerek, güzel çalışmalara imza atacağını kaydetti. Vali Yiğitbaşı, "Merkezdeki çocuklarımız bir şekilde atölyelere ulaşabiliyorlar. Acaba kırsaldaki çocuklarımıza müfredat dışında nasıl katkı sağlayabiliriz düşüncesiyle yola çıktık. Kendi yeteneğini keşfeden bilim ve teknolojiyle ilgilenen çocuklarımızı yetiştirebilmek için böyle bir çatı oluşturduk. Geleceğin çok iyi bilim insanları olduklarında ve sanatlarını icra ederken hem ülkemizde hem de dünyada söz sahibi olacaklar. Biz o zaman çocuklarımızı gördüğümüzde gururlanarak onları izleyeceğiz” dedi.

Konuşmaların ardından program öğrencilerin halk oyunları ile devam etti. Ardından merkezin açılış kurdelesi kesildi. Merkezi gezen Vali Yiğitbaşı ve beraberindekiler eğitim alan öğrencilerle sohbet etti. Yiğitbaşı, öğrencilerin hazırladığı müzik dinletisini izleyerek, öğretmenlerden eğitimler hakkımda bilgi aldı.