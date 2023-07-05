Türkiye’nin önemli kiraz üretim merkezlerinden birisi olan Afyonkarahisar’ın Sultandağı ilçesinde üreticiler ile tüccarlar arasında yapılan anlaşma ile kiraz alımının tekrar başladığı belirtildi.

Sultandağı ilçesinde kiraz alım sorunu çözüldü. Geçtiğimiz hafta sonu kiraz alımının bölgede 65 TL’den bir anda 30-35 TL’ye düşürülmesi sonrası bölgedeki üreticiler kiraz toplamama ve satmama kararı aldı. Bunun üzerine başlayan görüşmeler sonrası tüccarlar kilogram alım fiyatını 40-45 TL’ye yükseltmesinin ardından alım tekrar başladı. Alımların başlamasıyla ile bölgedeki hasadında devam ettiği kaydedildi.