Ambulanslarla Afyonkarahisar’daki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan K.A. ve 3 aylık bebek E.A. yaralandı.

Kaza, Sultandağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.D. (22) idaresindeki 63 ZF 880 plakalı tır, Afyonkarahisar - Konya karayolunun 45. kilometresinde H.A.’nın (35) kullandığı otomobille çarpıştı.

Afyonkarahisar’ın Sultandağı ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1’i bebek 4 kişi yaralandı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.