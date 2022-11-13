Kaza, Afyonkarahisar-Antalya karayolu 75’inci kilometresi Gökçealan köyü yakınlarında meydana geldi. Rustam Lazgiv yönetimindeki Rusya plakalı otomobil, şoförün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu yol kenarında park halindeki 03 L 3554 Mehmet Ü.’ye ait traktöre çarptıktan sonra taklalar atarak kaza alanından 20 metre ilerdeki tarlaya uçtu. Kazada otomobilde sıkışarak yaralanan Rusya vatandaşı şoför Rustam Lazgiv ve Sevda Nazimova, çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkartılarak kaldırıldıkları Sandıklı Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu kaydedildi.

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesi yakınlarında park halindeki traktöre çarparak takla atan, daha sonra ise savrularak tarlaya düşen otomobildeki Rus uyruklu 2 kişi yaralandı.

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