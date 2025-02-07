Afyonkarahisar’da hafta içi yaşanan ve özellikle kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası İl Özel İdaresi’ne bağlı ekipler köy yollarının kapanmaması için büyük yoğun mesai harcadı.

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi il merkezinden en ücra köy ve kasabalara kadar şehrin dört bir köşesinde yürüttüğü çalışmalar ile vatandaşların mağduriyetlerini gideriyor. Karla Mücadele ekipleri il genelinde etkili olan kar yağışı sonrası yollarda vatandaşlar için mesai yaptı. Karla mücadele ekipleri, Afyonkarahisar genelinde etkili olan kar yağışının başladığı andan itibaren teyakkuza geçerek, 24 saat esasına dayalı olarak aralıksız çalışmalarına devam ediyor. Kapanan yolları açarak trafik akışını sağlayan İl Özel İdaresi ekipleri, yolda kalan araçların da yardımına koşuyor.

İl merkezine bağlı köyler, Sinanpaşa, Şuhut ve Bayat ilçelerine bağlı köy yollarında görev yapan ekipler, yolları kısa sürede ulaşıma açarak vatandaşların sıkıntı yaşamadan ulaşım sağlayabilmeleri için yoğun çaba sarf etti.

Karla birlikte etkili olan fırtına ve tipi nedeniyle açılan yolların tekrar kapanması karla mücadele çalışmasını zaman zaman zorlaştırsa da ekipler, vatandaşların mağdur olmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.