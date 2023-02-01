Kar yağışının etkili olduğu Afyonkarahisar’da İl Özel İdaresi’ne bağlı ekipler karla mücadele çalışmalarına ağırlık verirken, ekipler köy yollarını açık tutmak için yoğun mesai harcıyor.

Kar yağışının etkili olduğu Afyonkarahisar’da İl Özel İdaresi’ne bağlı ekipler karla mücadele çalışmalarına ağırlık verirken, ekipler köy yollarını açık tutmak için yoğun mesai harcıyor.

Afyonkarahisar İl Özel İdaresine bağlı ekipler kar yağışının ardından küreme ve tuzlama çalışmasına başladı. Ekipler özellikle köy yollarının açık tutmak için iş makineleri ile çalışma yapıyor. İl Özel İdaresine bağlı 30 araç ve 36 personel sahada çalışmalarına devam ediyor.