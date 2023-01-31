Afyonkarahisar İl Özel İdaresi’ne bağlı ekipler dün gece etkili olan kar yağışının ardından köy yollarının ulaşıma açık tutmak için karla mücadele mesaisine başladı.

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi’ne bağlı ekipler dün gece etkili olan kar yağışının ardından köy yollarının ulaşıma açık tutmak için karla mücadele mesaisine başladı.

Gece geç saatlerde etkisini arttıran kar, Afyonkarahisar Valiliği İl Özel İdaresi ekiplerini harekete geçirdi. Valilik tarafından görevlendirilen İl Özel İdaresi ekipleri gecenin geç saatlerinden günün ilk ışıklarına kadar, yol güzergâhlarında kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam etti. 30 araç ve 36 personel ile ekipler sahada çalışmalara sürdürdü.

Ayrıca Sandıklı ilçesi Susuz köyünde yoğun kar yağışı nedeniyle 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Trafikte zor anlar yaşayan vatandaşların imdadına ise 112 ve AFAD ekipleri yetişti. Can kaybının olmadığı kazanın ardından yol açma çalışmaları İl Özel İdaresi ekipleri Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapıldı.

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre hafta boyunca aralıklarla kar yağışlarının devam etmesi beklenirken, yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi için Afyonkarahisar Valiliği tarafından görevlendirilen İl Özel İdaresi’ne ait 90 araç ve 120 personel yol çalışmaları için hazırda beklediği kaydedildi.