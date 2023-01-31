Afyonkarahisar’da meteorolojinin yaptığı tahminler sonrası beklenen kar yağışı dün akşam saatlerinde başladı. Hava sıcaklığının da hissedilir derecede düştüğü yağışın ardından şehir beyaza büründü.

Afyonkarahisar’da meteorolojinin yaptığı tahminler sonrası beklenen kar yağışı dün akşam saatlerinde başladı. Hava sıcaklığının da hissedilir derecede düştüğü yağışın ardından şehir beyaza büründü.

Kar yağışı dün akşam saatlerinde başladı. Gece boyu devam eden yağış sonrası şehir adeta beyaz bir örtü ile kaplandı. Sabah erken saatlerde sokağa çıkan vatandaşlar araçlarının üstündeki kar örtüsünü temizledikten sonra yola çıkabildi. Kar kalınlığı yer yer 5 santimetre olarak ölçülürken, yağışla birlikte hava sıcaklıkları da sıfır derecelerin altına düştü. Kar yağışı ile birlikte bir çok bölgede cadde ve sokaklarda ise buzlanma meydana geldi. Afyonkarahisar Belediyesi’ne bağlı ekipler ise karla mücadele de adeta sınıfta kalırken, ekipler ana arterlerde yaptıkları temizlik çalışmasının ardından cadde ve sokaklara, kaldırımlara yetişemedi. Yağışın ardından şehir merkezindeki bir çok havuzda buz tuttu.

Yağışla birlikte vatandaşların sabah erken saatlerde soğuğunda etkisi ile sokağa çıkmadıkları görülürken, dışarı çıkan vatandaşların ise sadece zaruri ihtiyaçlarını karşılamak için sokakta oldukları gözlendi.

Meteorolojik verilerek göre şehirde bugün kar yağışı beklenmezken, hava sıcaklıklarının ise gün içerisinde 1 derecelere kadar artması bekleniyor.