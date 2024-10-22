Afyonkarahisar’ın Sülümenli Beldesi’nde hakkında hırsızlık suçundan 9 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede hakkında bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkın da hırsızlık suçundan 9 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A. isimli şahıs Sülümenli’de yakalandı. Yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Afyonkarahisar E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.