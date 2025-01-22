Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bir şahsın üzerinde yaptığı aramada, kaçak elektronik sigara ve kablosuz kulaklık ele geçirdi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede, E.A. isimli şahsın kaçak elektronik sigara satışı yaptığı yönünde bilgi elde eden Jandarma ekipleri şüpheli şahısın üzerinde ve elinde bulunan kolide arama yaptı. Yapılan aramada, 12 adet marka elektronik sigara, 29 adet kablosuz kulaklık ele geçirdi. Meydana gelen olayla ilgili inceleme başlatıldı.