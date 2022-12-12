Afyon Kocatepe Üniversitesinin (AKÜ) kuruluşunun 30. yılı etkinlikleri çerçevesinde Hukuk Fakültesinde “İnsan Haklarını Koruma Mekanizmaları” başlıklı panel düzenlendi.

Afyon Kocatepe Üniversitesinin (AKÜ) kuruluşunun 30. yılı etkinlikleri çerçevesinde Hukuk Fakültesinde “İnsan Haklarını Koruma Mekanizmaları” başlıklı panel düzenlendi.

Panele konuşmacı olarak katılan Anayasa Mahkemesi Raportörü Dr. Hilmi Can Turan, temel hak ve hürriyetlerden bahsederek, Anayasa Mahkemesinin çalışmalarında dair bilgiler verdi. Turan, “Anayasa Mahkemesi 2010 anayasa değişikliği öncesinde norm denetimine bakıyordu. Norm denetimi dışında da görevlere bakıyordu. Siyasi partilerin kapatılması, Yüce Divan, milletvekili dokunulmazlıkların kaldırılması ya da milletvekilliğinin düşmesine karşı yapılan başvuruları inceliyordu. Norm denetiminde itiraz yolu, iptal yolu, anayasaya aykırılıkları inceliyordu. Bazı kanun iptal ve başvuruları eğer temel hak ve özgürlüklerle alakalıysa burada bir dolaylı koruma yapıyordu. Yapmış olduğu anayasallık denetimi sonucunda bir temel hak ve hürriyetin korunması eğer iptalle gerçekleşirse ya da gerçekleşmezse bile bu temel hak ve hürriyetlerin korunmasında önemi vardı. Asıl fark hacimsel, niteliksel ve rakamsal olarak bireysel başvuruyla oldu. İlk başta 2010 yılında anayasa değişti. 2011 yılında Anayasa Mahkemesinin kuruluş kanunu değişti. 2012 Temmuz’da iç tüzük değişti. 2012 Eylül ayında da bireysel başvurular başladı. 10 yıldır bu konuda başvuruları tüketiyorum. 1 Ekim 2022 verilerine göre tam 10 yıldır mahkemeye 450 bin bireysel başvuru yapılmış.” dedi,

Panel soru cevabın ardından plaket takdimi ile sona erdi.