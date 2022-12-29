Vali Yardımcısı Mehmet Keklik başkanlığında İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde yapıldı. Gerçekleştirilen toplantıda kent genelinde yaşanabilecek afetlere karşı alınacak önlemler ile risklerin azaltılması masaya yatırıldı. Toplantının yılın son toplantısı olduğu kaydedildi.

Afyonkarahisar’da İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) 2. Altı ay İzleme ve Değerlendirme Komisyonu toplantısı gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar’da bir garip olay

Afyonkarahisar’da bir garip olay

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