Afyonkarahisar’da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar’da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Afyonkarahisar-Antalya karayolu Sinanpaşa’ya bağlı Serban beldesi yakınlarında meydana geldi. Belde girişinde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı bir klasik otomobil ile bir otomobil çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen AFAD ekipleri tarafından sıkıştıkları araçlardan çıkarıldı ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kurtarma ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.