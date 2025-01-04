Afyonkarahisar’da 2 kadının hayatını kaybettiği silahlı çatışmayla ilgili gözaltına alınan 8 kişiden 4’ü tutuklandı.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Sandıklı ilçesine bağlı Çiğiltepe köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında husumet bulunan iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Nurgül Kocaoğlu (49), Hatice Gümüş (47) ve H.G. (47) av tüfeği ve tabanca ile vuruldu.

Sandıklı Devlet Hastanesi ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan Kocaoğlu ve Gümüş tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili Ö.G, T.G, H.K, E.K, H.G, S.G, Y.D. ile A.Ç. isimli şahıslar ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerden A.Ç, savcılıktaki ifadesinin ardından salıverildi. Ö.G., T.G., H.K. ile E.K., çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerler zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yaşanan kavganın taraflar arasında geçmişe dayalı arazi anlaşmazlığı ve buna bağlı olarak yaşanan komşuluk ilişkilerinden dolayı çıktığı belirtildi.

Öte yandan, olayda hayatını kaybedenler bir gün arayla toprağa verildi.