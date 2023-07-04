Afyonkarahisar İl Genel Meclisi (İGM) Temmuz ayı toplantıları devam ediyor. İGM Başkanı Burhanettin Çoban idaresinde gerçekleştirilen toplantıda gündeme dair maddeler okunarak gerekli komisyonlara havale edildi.

Toplantı sonunda gündem dışı söz alan İYİ Parti Dinar Meclis Üyesi Murat Orhan, Dinar’ın 60 köyünün olduğunu ve 60 köyden 30’unda kamera sisteminin olmadığını söyledi. Özellikle hırsızlık ve buna benzer durumlarda güvenlik kamerasının öneminin büyük olduğunu kaydeden Orhan: “Köylere Hizmet Götürme Birliğimiz hizmetleri ve muhtarlıklarımızın talep ve destekleriyle 30 köyümüzün sorunları çözdü. Afyonkarahisar’ın 420 köyü var. Tüm köylerimizde buna benzer sorunlar var, bu sorunları çözme imkanımız olur mu?” diye sordu.

Meclis Başkanı Burhanettin Çoban da, Afyonkarahisar’ın bir çok köyüne kamera sistemlerinin olduğunu kaydederek şunları ifade etti:

“Dinar’ın 30 köyü ve diğer güvenlik kamerası takılmayan köylere kamera takılabilir. İlçelerin birçok köylerine yapıldı. Kamera sadece köylerde veya hırsızlıklarda değil birçok konuda önemli. İnşallah Dinar ve diğer tüm köylerimizde yapılır. Afyonkarahisar’ın birçok köyümde bu sistem kurudu, kurulmaya da devam ediyor.”

Öte yandan söz alan AK Parti Dinar Meclis Üyesi Ahmet Çetin de, Dinar’ın eksik olan tüm köy muhtarlarından talepleri aldıklarını ve en kısa sürede güvenlik kamera sisteminin kurulacağı yönünde bilgi verdi.