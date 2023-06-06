Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörleri rehberliğinde ilkokul, ortaokul ve lise birinci sınıfta eğitim gören öğrencilere yönelik Geleneksel Çocuk Oyunları etkinliği düzenledi. İlkokul öğrencilerine yönelik ise (İFED) fiziksel etkinlik aktiviteleri düzenlendi.

Etkinlikte öğrenciler, köklü Türk kültürünün bir parçası olan geleneksel çocuk oyunlarıyla buluştu. Program il müdürlüğünün tecrübeli antrenörleri eşliğinde gerçekleştirildi. Öğrenciler, oyunların yanı sıra hem eğlenceli hem de öğretici olan etkinliklerle bir araya geldi. Etkinlik, çocukların birbirleriyle sosyal etkileşimde bulunmalarını, takım çalışması becerilerini geliştirmelerini ve sağlıklı bir yaşam tarzına yönelik farkındalık kazanmalarını amaçlandı.

İlkokul öğrencileri için ise fiziksel etkinlikler düzenlendi. Öğrencilerin hareket etmelerini teşvik ederek sağlıklı bir yaşam alışkanlığı kazanmalarına yardımcı olunan etkinlikte, öğrenciler spor alanlarında oyunlar oynayarak bedensel koordinasyonlarını geliştirdiler ve enerjilerini pozitif bir şekilde yönlendirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörleri, ilkokul dördüncü sınıfta eğitim gören öğrencilerin spor aktive dersine de katılım sağlayarak, öğrenciler ile tecrübelerini paylaştı.