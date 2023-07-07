Afyonkarahisar’da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen Huzur-03 uygulamasında 880 şahıs, 203 araç sorgulanırken bu denetimlerde kurallara uymayan kişilere 29 bin 709 TL cezai işlem uygulandı.

Afyonkarahisar’da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Huzur-03 uygulamalarına devam ediyor. Bu çerçevede 34 ekip ile 143 personelin katıldığı uygulama halkın yoğun olarak bulunduğu cadde, kavşak ve AVM’lerde gerçekleştirildi. Denetimlerde 880 araç, 203 şahıs sorgulanırken 9 araç sürücüsüne trafik yönünden 29 bin 709 TL cezai işlem uygulandı.

Ekiplerinde denetiminde basit yaralama suçundan aranan ve çocuğa karşı cinsen taciz suçundan aranan 2 şahsı yakaladı.